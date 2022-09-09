Александар Петрович: «Не стоит сравнивать Луку Дончича с Драженом Петровичем»

Известный тренер Александар Петрович отреагировал на сравнения словенца Луки Дончича со своим братом, легендарным хорватским баскетболистом .

Дончич несколько дней назад набрал 47 очков в матче Евробаскета-2022 с Францией.

«Я видел подобные заявления, упоминалась легкость, с которой он играет. Но в то же время я должен сказать, что Дражен в основном играл в совершенно ином стиле по сравнению с сегодняшним Дончичем, он был снайпером, который выходит на позиции после заслонов. Дончич же выступает в качестве плеймейкера, а та свобода, которую он имеет на площадке, у Дражена была лишь при Дуде Ивковиче на Евробаскете в 1989 году.

При всем уважении к Словении, у Дражена тогда были такие партнеры, как Кукоч, Раджа, Дивац и другие ребята. На том турнире был продемонстрирован самый доминирующий уровень в истории чемпионатов Европы, сборная Югославии обыгрывала соперников с преимуществом примерно в 30 очков, включая Грецию с Никосом Галисом в финале. Поэтому сравнения не совсем актуальны», – заявил Петрович.

Вау, у Луки Дончича – 47 очков против Франции и Гобера! Больше на Евробаскете набирал лишь забытый бельгиец 65 лет назад