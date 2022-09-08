Владимир Гомельский: «Дончич – суперклассный игрок. Но ведь меня просили назвать мою пятерку»

Известный комментатор объяснил, почему не включил суперзвезду сборной Словении Луку Дончича в свою пятерку лучших игроков Евробаскета-2022 на данный момент.

«Я прекрасно понимаю, что Дончич – суперклассный игрок, потрясающий баскетболист и т.д. Но ведь меня просили назвать мою пятерку. В нее Дончич не прошел», – ответил Гомельский в конференции на своем официальном сайте.

В Топ-5 Гомельского вошли Василие Мицич, Эван Фурнье, Джеди Осман, Яннис Адетокумбо и Никола Йокич.

Вау, у Луки Дончича – 47 очков против Франции и Гобера! Больше на Евробаскете набирал лишь забытый бельгиец 65 лет назад