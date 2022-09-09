Твиттер-аккаунт NBA France опубликовал фото данка Гобера через Дончича

Твиттер-аккаунт NBA France опубликовал снимок данка центрового сборной Франции Руди Гобера через словенского разыгрывающего Луку Дончича, сделанный с необычного ракурса.

Эпизод произошел во время вчерашнего матча между сборными Франции и Словении (82:88) в рамках заключительного тура группового этапа Евробаскета-2022.

Центровой «Миннесоты» получил передачу под кольцом и мощно поставил сверху с сопротивлением Дончича, который вышел на подстраховку.

Гобер завершил встречу с показателями 19 очков (9-10 с игры) и 8 подборов. Дончич набрал 47 очков. Это второй результат в истории чемпионатов Европы. Рекорд был установлен бельгийцем Эдди Террасом, который набрал 63 очка в 1957 году.

Вау, у Луки Дончича – 47 очков против Франции и Гобера! Больше на Евробаскете набирал лишь забытый бельгиец 65 лет назад