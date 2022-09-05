ФИБА отклонила протест сборной Литвы на результат матча с Германией

выпустила официальное заявление по итогам матча группового этапа Евробаскета Литва – Германия (107:109 2ОТ).

Сборная Литвы подала протест из-за судейской ошибки в третьей четверти матча. Арбитры пропустили штрафной бросок, который мог решить исход встречи.

ФИБА объявила о том, что отклоняет протест, так как он был подан по прошествии установленных на это 60 минут после завершения игры.

Отмечается, что если бы протест был подан вовремя, то все равно был бы отклонен, так как указанные причины не подходят для его принятия.

В конце третьей четверти главный тренер сборной Германии Горди Херберт получил технический фол, однако арбитры не дали литовской команде исполнить штрафной бросок.

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