Игрок и менеджер команды 3х3 «Бэд Бойс» дисквалифицированы на три года и лишены наград

вынесла решение по игроку баскетбольной команды 3х3 «Бэд Бойс» Александра Захарова и менеджера команды Вадима Ходырева.

Антидопинговая комиссия РФБ изучила решения Комиссии РАА «РУСАДА» по предварительному рассмотрению случаев нарушения антидопинговых правил и постановила дисквалифицировать Захарова и Ходырева на три года с лишением наград, полученных по итогам финала чемпионата России по баскетболу 3x3 в Челябинске, где «Бэд Бойс» впервые в истории выиграли серебряные медали.

6 июня компетентный орган Российского антидопингового агентства выявил у Захарова нарушения двух пунктов Общероссийских андидопинговых правил (ОАП): 4.1 «Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена» и 4.2 «Использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного метода».

6 июля комиссия установила, что Ходырев как менеджер брянской команды нарушил пункт 4.5 ОАП «Фальсификация или попытка фальсификации любой составляющей допинг-контроля со стороны спортсмена или иного лица».

В соответствии с российскими и всемирными антидопинговыми правилами, нарушение их одним спортсменом не влечет дисквалификацию команды, равно как отмену ее результатов и лишение наград.

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