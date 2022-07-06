Александр Церковный: «Дисквалификация Дмитрия Кулагина – досадное недоразумение»

Генеральный директор прокомментировал дисквалификацию атакующего защитника команды за нарушение общероссийских антидопинговых правил.

30-летний баскетболист был отстранен на 3 месяца по решению за употребление каннабиноидов. Недавно он подписал новый контракт с «Зенитом» на два года.

«Подробностей я раскрывать не могу, но, учитывая минимальный срок дисквалификации и то, что «Зенит» подписал с игроком новый контракт, можно судить об отсутствии чего-то серьезного. Мы с Дмитрием договорились считать это досадным недоразумением, из которого будут сделаны правильные выводы

Отдельно хочу подчеркнуть, что результат исследований пришел после всех финальных игр и отсутствие Кулагина в составе было связано исключительно с состоянием здоровья. Мы решили его поберечь, боясь осложнений после вирусной инфекции», – сказал Церковный.

Сборная России тренируется, несмотря на бан от ФИБА. Зачем это нужно и что ждет команду дальше?