Александр Церковный: «Дисквалификация Дмитрия Кулагина – досадное недоразумение»

Теги происшествия Зенит допинг РУСАДА Единая лига ВТБ Дмитрий Кулагин Александр Церковный Баскетбол

Генеральный директор «Зенит» Александр Церковный прокомментировал дисквалификацию атакующего защитника команды Дмитрия Кулагина за нарушение общероссийских антидопинговых правил.

30-летний баскетболист был отстранен на 3 месяца по решению РУСАДА за употребление каннабиноидов. Недавно он подписал новый контракт с «Зенитом» на два года.

«Подробностей я раскрывать не могу, но, учитывая минимальный срок дисквалификации и то, что «Зенит» подписал с игроком новый контракт, можно судить об отсутствии чего-то серьезного. Мы с Дмитрием договорились считать это досадным недоразумением, из которого будут сделаны правильные выводы

Отдельно хочу подчеркнуть, что результат исследований пришел после всех финальных игр и отсутствие Кулагина в составе было связано исключительно с состоянием здоровья. Мы решили его поберечь, боясь осложнений после вирусной инфекции», – сказал Церковный.

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