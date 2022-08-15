Генсек РФБ Галкина перейдет на работу в центральный офис ФИБА в Швейцарии

Генсек РФБ Наталья Галкина будет работать в центральном офисе ФИБА в Швейцарии.

Об этом сообщает официальный сайт Российской федерации баскетбола.

Галкина занимала должность генерального секретаря РФБ более 10 лет подряд.

«Новость, конечно, выдающаяся. Сходу не смогу даже вспомнить ни одного нашего функционера или менеджера, который уезжал бы из своей страны, из своей федерации в международную не просто как выборное лицо, а именно работать по контракту непосредственно в структуре.

Это как бы аналог перехода игрока из российского клуба в команду НБА. Согласитесь, явление крайне редкое.

Приглашение Натальи Галкиной в ФИБА – очень серьезный показатель, индикатор деятельности человека не только в РФБ, а в целом на международном уровне», – отметил президент РФБ Андрей Кириленко.

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