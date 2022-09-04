Йонас Валанчюнас провел свой лучший матч за сборную Литвы – 34 очка, 14 подборов, 5 передач

Центровой Йонас Валанчюнас провел свой лучший матч в форме сборной Литвы, набрав 34 очка (10 из 15 с игры, 14 из 17 с линии штрафных), 14 подборов, 5 передач и 2 блок-шота во встрече с командой Германии (107:109 2ОТ).

Литва впервые в своей истории начала чемпионат Европы с результатом 0-3.

По информации СМИ, словенцы подали протест из-за ошибки судей в третьей четверти встречи. Арбитры не заметили, что вместо положенных трех штрафных бросков Валанчюнас выполнил только два.

Лучшим в составе сборной Германии стал Франц Вагнер – 32 очка, 8 подборов, 2 передачи и 2 блок-шота. Немцы идут на первом месте в группе B с показателем 3-0.

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