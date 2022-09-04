Судьи пропустили штрафной бросок, который мог решить исход матча Литва – Германия. Литва подала протест

Сборная Литвы подала протест из-за судейской ошибки в третьей четверти матча против Германии (107:109 2ОТ) на Евробаскете-2022, сообщает BasketNews. Арбитры пропустили штрафной бросок, который мог решить исход встречи.

В конце третьей четверти главный тренер сборной Германии Горди Херберт получил технический фол, однако арбитры не дали литовской команде исполнить штрафной бросок.

Перед техническим фолом Херберта немецкий разыгрывающий сфолил на при броске. Согласно правилам ФИБА, штрафной бросок за технический фол должен быть выполнен до того, как пробиваются два штрафных за обычный фол при броске. Тем не менее, литовец исполнил только два штрафных за обычный фол, смазав оба броска, после чего немцы забрали подбор.

Изначально в официальном протоколе матча зафиксировали три промаха с линии штрафных. Позже один промах был удален.

Литва проиграла Германии во втором овертайме со счетом 107:109.

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