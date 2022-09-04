Евробаскет-2022. Литва сразится с Германией, Словения – Босния и Герцеговина и другие матчи

Сегодня состоятся шесть матчей в рамках четвертого игрового дня 41-го в истории чемпионата Европы.
Литва сразится с Германией. Словения Луки Дончича сыграет с Боснией и Герцеговиной.
Групповой этап
Группа А (Грузия)
- Дата проведения
- 4 сентября, 14.30
- Дата проведения
- 4 сентября, 17.15
- Дата проведения
- 4 сентября, 20.00, «Дворец спорта»
Положение команд: Испания – 2-0, Турция – 2-0, Черногория – 1-1, Бельгия – 1-1, Грузия – 0-2, Болгария – 0-2.
Группа B (Германия)
- Дата проведения
- 4 сентября, 15.30
- Дата проведения
- 4 сентября, 18.45, «Ланксесс-Арена»
- Дата проведения
- 4 сентября, 21.30, «Ланксесс-Арена»
Положение команд: Германия – 2-0, Словения – 2-0, Франция – 1-1, Босния и Герцеговина – 1-1, Литва – 0-2, Венгрия – 0-2.
Группа C (Италия)
Положение команд: Украина – 2-0, Греция – 2-0, Италия – 1-1, Хорватия – 1-1, Эстония – 0-2, Великобритания – 0-2.
Группа D (Чехия)
Положение команд: Сербия – 2-0, Израиль – 2-0, Финляндия – 1-1, Польша – 1-1, Нидерланды – 0-2, Чехия – 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское
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