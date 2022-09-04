Евробаскет-2022. Литва сразится с Германией, Словения – Босния и Герцеговина и другие матчи

Сегодня состоятся шесть матчей в рамках четвертого игрового дня 41-го в истории чемпионата Европы.

Литва сразится с Германией. Словения Луки Дончича сыграет с Боснией и Герцеговиной.

Групповой этап

Группа А (Грузия)

Положение команд: Испания – 2-0, Турция – 2-0, Черногория – 1-1, Бельгия – 1-1, Грузия – 0-2, Болгария – 0-2.

Группа B (Германия)

Положение команд: Германия – 2-0, Словения – 2-0, Франция – 1-1, Босния и Герцеговина – 1-1, Литва – 0-2, Венгрия – 0-2.

Группа C (Италия)

Положение команд: Украина – 2-0, Греция – 2-0, Италия – 1-1, Хорватия – 1-1, Эстония – 0-2, Великобритания – 0-2.

Группа D (Чехия)

Положение команд: Сербия – 2-0, Израиль – 2-0, Финляндия – 1-1, Польша – 1-1, Нидерланды – 0-2, Чехия – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское

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