Маодо Ло после победы над Литвой: «Заслужили вознаграждение за то, что были едины»

Теги сборная Литвы сборная Германии Маодо Ло Евробаскет-2022 Баскетбол

Разыгрывающий сборной Германии Маодо Ло прокомментировал победу над командой Литвы (109:107 2ОТ) на групповом этапе Евробаскета-2022.

«Литва — очень сильная команда. Каждый матч на этом турнире был особенным, но сегодня выйти победителем после всех перипетий в концовке – это, безусловно, признак характера и сплоченности команды.

Я рад, что мы одержали эту победу, и думаю, что мы заслужили вознаграждение за то, что были едины», – сказал Ло.

Давно мы не видели столько суперзвезд на Евробаскете. Дончич, Яннис, Йокич – да здесь лучшие люди НБА

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