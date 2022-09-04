Казис Максвитис: «Немцы были против того, чтобы предоставить нам штрафной в конце основного времени матча. Судьи побоялись принять решение»

Главный тренер сборной Литвы Казис Максвитис заявил, что в конце основного времени матча с Германией (107:109 2ОТ) судьи хотели исправить ошибку, которую они допустили в третьей четверти.

«Немцы выступили против того, чтобы предоставить нам штрафной бросок, и заявили, что подадут протест, и судьи боялись принять решение.

Игра была настолько равной, что мы придираемся к каждой мелочи», – сказал тренер.

В третьей четверти встречи судьи дали Литве выполнить два штрафных броска вместо положенных трех. Йонас Валанчюнас смазал оба броска, после чего немцы забрали подбор.

По словам Максвитиса, когда он спросил судью, почему Литва не получила третий штрафной, судья приказал ему сесть.

Тренер не ожидает, что протест что-то существенно изменит.

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