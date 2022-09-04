Миндаугас Кузминскас: «Когда наши тренеры начали протестовать, комиссар просто сидел весь красный и ничего не делал»

Форвард сборной Литвы Миндаугас Кузминскас прокомментировал ошибку судей в третьей четверти матча против Германии (107:109 2ОТ) на Евробаскете-2022.

«Их тренер или скамейка запасных получили технический фол, но нам не дали пробить штрафной. Когда наши тренеры начали протестовать, комиссар просто сидел весь красный и ничего не делал.

Не знаю, мы должны были выиграть этот матч до овертайма, как и два предыдущих матча. Обидно. Этот штрафной, который нам не дали, в итоге привел к овертайму. Сейчас уже ничего не поделаешь. Возможно, мы уделяем этому слишком много внимания», – сказал Кузминскас.

Давно мы не видели столько суперзвезд на Евробаскете. Дончич, Яннис, Йокич – да здесь лучшие люди НБА