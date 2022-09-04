Марюс Григонис: «Если эти судьи продолжат работать на Евробаскете, я даже не знаю, что сказать о ФИБА»

Атакующий защитник сборной Литвы Марюс Григонис высказался о судейской ошибке в третьей четверти матча против Германии (107:109 2ОТ) на Евробаскете-2022.

«В прошлый раз это был Гобер. Теперь нам не дали штрафной бросок за технический фол. Если эти судьи продолжат работать на Евробаскете, я даже не знаю, что сказать о ФИБА.

И что дальше? Это стоило нам матча. Сейчас они отправятся домой, и на этом все», – сказал Григонис.

Давно мы не видели столько суперзвезд на Евробаскете. Дончич, Яннис, Йокич – да здесь лучшие люди НБА