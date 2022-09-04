Йонас Валанчюнас: «Как это возможно, чтобы судьи забыли дать штрафной? Это школьный баскетбол»

Теги сборная Литвы сборная Германии судьи Йонас Валанчюнас Евробаскет-2022 Горди Херберт Баскетбол

Центровой сборной Литвы Йонас Валанчюнас не понимает, как судьи могли забыть дать его команде выполнить штрафной за технический фол главному тренеру сборной Германии Горди Херберту.

«Я даже не знаю, что сказать, когда судьи забывают дать штрафной бросок. Как это вообще возможно? Это школьный баскетбол», — сказал центровой «Нового Орлеана».

Литва проиграла Германии во втором овертайме со счетом 107:109.

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