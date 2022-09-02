Шакил О’Нил: «Согласен с Баркли в том, что Дюрэнт не проявил себя в качестве лидера»

Теги Голден Стэйт Шакил О′Нил Бруклин НБА Чарльз Баркли Кевин Дюрэнт Оклахома-Сити Баскетбол

Легенда НБА и телеведущий Шакил О’Нил поддержал коллегу Чарльза Баркли, который раскритиковал лидерские качества форварда «Бруклина» Кевина Дюрэнта.

Баркли в числе прочего сказал: «Если вы посмотрите на его карьеру, то увидите, что как лидер он всегда терпел неудачу».

«Да, если вспомнить его карьеру и то, что он делал в качестве лучшего игрока и лидера, то его можно назвать неудачником. Мы все видели, мы были здесь. Вспомним ту серию за «Оклахому», 3-1. Осталась всего одна победа. Если ты настоящий лидер, то все давление ложится на тебя.

Говоря о водителе автобуса, Чак был абсолютно прав. Дюрэнт не был за рулем автобуса в «Голден Стэйт».

Ты выиграл, но мы не уважаем это. Не злись на нас. Речь о том, что когда ты лидер, то в чемпионские моменты должен выходить на следующий уровень. Такого в исполнении Кевина мы еще не видели. Если ты лидер и вожак, но у тебя ничего не получается, значит, ты потерпел неудачу», – заявил О’Нил.

Дюрэнт – пародия на суперзвезду. А НБА, кажется, окончательно сломана

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