Кевин Дюрэнт – Шаку: «Баркли взрослый человек, его не нужно защищать»

Член Зала славы, эксперт TNT Чарльз Баркли в апреле заявил, что будет всерьез воспринимать форварда «Нетс» Кевина Дюрэнта только тогда, когда он приведет команду к чемпионству в качестве первой звезды или «водителя автобуса».

Недавно Баркли повторил это мнение в эфире ESPN, после чего получил жесткий ответ от Дюрэнта в твиттере.

«Еще одна ужасная аналогия от старого ненавистника, который не может смириться с тем, что мы зарабатываем больше, чем они. Это просто время, Чаки, не надо так ненавидеть игроков», – написал Кевин.

На слова Дюрэнта отреагировал друг и соведущий Баркли, прославленный центровой ’Нил.

«Прекрати это», – написал О’Нил.

«Баркли взрослый человек, его не нужно защищать», – ответил Дюрэнт.

Титул «Голден Стэйта» не отменяет наследие Кевина Дюрэнта. Истинное величие сильнее обстоятельств