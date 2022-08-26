Чарльз Баркли: «Каждый раз, когда Дюрэнту приходилось быть лидером, он терпел неудачу»

Легенда НБА Чарльз Баркли раскритиковал лидерские качества форварда «Бруклина» .

«Все старики говорят, что Дюрэнт использовал «Уорриорз», чтобы выиграть свои первые два чемпионских титула. Он злится на нас за это.

Но если вы посмотрите на его карьеру, вы увидите, что как лидер он всегда терпел неудачу. Каждый раз, когда ему приходилось быть лидером и лучшим игроком в команде, он не добивался успеха. Вот что мы, старики, думаем о нем», – сказал Баркли.

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