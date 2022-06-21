Кевин Дюрэнт раскритиковал Чарльза Баркли за его высказывание про «водителя автобуса»

Член Зала славы, эксперт TNT Чарльз Баркли в апреле заявил, что будет всерьез воспринимать форварда «Нетс» только тогда, когда он приведет команду к чемпионству в качестве первой звезды или «водителя автобуса».

В понедельник Баркли повторил это мнение в эфире ESPN.

«Дюрэнт заслужит уважение опытных людей, ветеранов, если победит в качестве водителя автобуса», – сказал Баркли.

Защитник «Пеликанс» и эксперт ESPN Си Джей Макколлум заявил, что не согласен с легендой .

«Я категорически не согласен. Посмотрите на статистику Кевина в финалах. Он попал в очень сильную команду, но стал в ней водителем, а не пассажиром. Баркли – легенда, но я не согласен с его мнением», – заявил Макколлум.

Сам Дюрэнт высказал свое мнение о Баркли и его подходе к вопросу в твиттере.

«Вся эта ерунда просто отвратительна, еще одна ужасная аналогия от старого ненавистника, который не может смириться с тем, что мы зарабатываем больше, чем они. Это просто время, Чаки, не надо так ненавидеть игроков», – написал Кевин.

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