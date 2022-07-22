Кевин Дюрэнт: «Баркли, учи матчасть. У меня были достижения до перехода в «Голден Стэйт»

Форвард в своем подкасте прокомментировал слова легенды НБА Чарльза Баркли, который назвал звезду лиги «пассажиром автобуса».

Баркли считает, что Дюрэнт выступал в большей степени в роли помощника, когда выигрывал титулы в составе (2017, 2018).

«Пассажиры автобуса, водители автобуса, да что это вообще означает? Просто хрень какая-то, которую он выдумал. Будто бы я ничего не добивался до перехода в «Голден Стэйт». У меня были свои кроссовки, у меня были призы MVP перед тем, как я повстречался с этими ребятами.

И вот еще он говорит, что меня не уважают легенды. Какие конкретно? Всякий раз, когда я встречаю кого-то из легенд, то ко мне проявляют только любовь. Иди учи матчасть, приятель, у меня уже тогда все было в порядке», – сказал Кевин.

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