Брайан Уиндхорст: «Дюрэнт сделал ход, который не сработает»

Теги Бруклин Шон Маркс Стив Нэш НБА Кевин Дюрэнт Брайан Уиндхорст Джозеф Цай Баскетбол

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст считает, что ультиматум форварда «Бруклина» Кевина Дюрэнта владельцу клуба Джозефу Цаю не будет успешным.

На недавней встрече с Цаем Дюрэнт заявил, что не хочет выступать за «Бруклин», пока командой руководят генеральный менеджер Шон Маркс и главный тренер Стив Нэш.

После этого Цай публично поддержал Маркса и Нэша.

«Дюрэнт выбрал необычный момент. Звездные игроки увольняли тренеров десятилетиями, и так будет продолжаться еще долго. Но, насколько мне известно, он не говорил об этом «Нетс» в конце сезона или в тот момент, когда потребовал обмен. Так что сделать это сейчас – ход, который не сработает. Команды считают, что это снизило ценность Дюрэнта на рынке», – заявил Уиндхорст.

Дюрэнт – пародия на суперзвезду. А НБА, кажется, окончательно сломана

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