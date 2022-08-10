Брайан Уиндхорст: «Дюрэнт сделал ход, который не сработает»

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст считает, что ультиматум форварда «Бруклина» владельцу клуба Джозефу Цаю не будет успешным.

На недавней встрече с Цаем Дюрэнт заявил, что не хочет выступать за , пока командой руководят генеральный менеджер и главный тренер .

После этого Цай публично поддержал Маркса и Нэша.

«Дюрэнт выбрал необычный момент. Звездные игроки увольняли тренеров десятилетиями, и так будет продолжаться еще долго. Но, насколько мне известно, он не говорил об этом «Нетс» в конце сезона или в тот момент, когда потребовал обмен. Так что сделать это сейчас – ход, который не сработает. Команды считают, что это снизило ценность Дюрэнта на рынке», – заявил Уиндхорст.

Дюрэнт – пародия на суперзвезду. А НБА, кажется, окончательно сломана