Кендрик Перкинс: «Дюрэнт хочет выкинуть генменеджера и главного тренера? Тупица»

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс прокомментировал ультиматум форварда владельцу клуба Джозефу Цаю.

На встрече с Цаем Дюрэнт заявил, что не хочет выступать за «Нетс», пока командой руководят генеральный менеджер и главный тренер . Цай публично поддержал Маркса и Нэша.

«Итак, давайте начистоту. Кей Ди запрашивает обмен на следующий день после драфта, и все это дерьмо попадает на вентилятор. А через месяц он удваивает ставки, желая выкинуть с работы генерального менеджера и главного тренера? В этом поколении одни тупицы!» – написал Перкинс в твиттере.

Дюрэнт – пародия на суперзвезду. А НБА, кажется, окончательно сломана