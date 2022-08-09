Кендрик Перкинс: «Дюрэнт хочет выкинуть генменеджера и главного тренера? Тупица»

Теги Кендрик Перкинс Бруклин Шон Маркс Стив Нэш НБА Кевин Дюрэнт Джозеф Цай Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс прокомментировал ультиматум форварда «Бруклина» Кевина Дюрэнта владельцу клуба Джозефу Цаю.

На встрече с Цаем Дюрэнт заявил, что не хочет выступать за «Нетс», пока командой руководят генеральный менеджер Шон Маркс и главный тренер Стив Нэш. Цай публично поддержал Маркса и Нэша.

«Итак, давайте начистоту. Кей Ди запрашивает обмен на следующий день после драфта, и все это дерьмо попадает на вентилятор. А через месяц он удваивает ставки, желая выкинуть с работы генерального менеджера и главного тренера? В этом поколении одни тупицы!» – написал Перкинс в твиттере.

Дюрэнт – пародия на суперзвезду. А НБА, кажется, окончательно сломана

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