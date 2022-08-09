Кевин Дюрэнт может бойкотировать предсезонные сборы «Нетс»

Теги Бруклин Шон Маркс Стив Нэш НБА Кевин Дюрэнт Джозеф Цай Баскетбол

Форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт может не приехать на предсезонный тренировочный лагерь команды, пишет журналист New York Daily News Кристиан Уинфилд.

Уинфилд отмечает, что Дюрэнт, при всей его любви к баскетболу, может таким образом отреагировать на решение «Нетс» не обменивать его.

На недавней встрече с владельцем клуба Джозефом Цаем звездный игрок заявил, что не хочет выступать за «Бруклин», пока командой руководят генеральный менеджер Шон Маркс и главный тренер Стив Нэш.

После этого Цай публично поддержал Маркса и Нэша.

Дюрэнт – пародия на суперзвезду. А НБА, кажется, окончательно сломана

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