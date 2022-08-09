Владелец «Бруклина»: «Полностью доверяю нашему фронт-офису и тренерскому штабу»

Владелец «Нетс» Джозеф Цай подтвердил инсайды о том, что лидер клуба потребовал от него сделать выбор между собой и руководством организации, и намекнул на скорый уход игрока. Несколько часов назад инсайдер The Athletic Шэмс Чарания написал, что Дюрэнт согласился остаться в «Бруклине» только в том случае, если будут уволены главный тренер Стив Нэш и генеральный менеджер Шон Маркс.

«Полностью доверяю нашему фронт-офису и тренерскому штабу. Мы примем решения в наилучших интересах «Нетс», – заявил в твиттере Цай.

Дюрэнт потребовал обмен из больше месяца назад. Основными претендентами на него считаются «Бостон», «Майами» и «Торонто».