Скип Бэйлесс: «Дюрэнт может блефовать сколько угодно, владелец «Нетс» не обменяет его»

Эксперт Fox Sports Скип Бэйлесс считает, что не станет обменивать звездного форварда , несмотря на его ультиматум владельцу клуба Джозефу Цаю.

На встрече с Цаем Дюрэнт заявил, что не хочет выступать за «Нетс», пока командой руководят генеральный менеджер и главный тренер Стив Нэш. После этого Цай публично поддержал Маркса и Нэша.

«Кевин Дюрант, ты можешь обижаться, пыхтеть и блефовать сколько угодно, но владелец «Нетс» не уступит. Может быть, он заменит для тебя. Но в твоем контракте еще четыре года. Ты собираешься бойкотировать матчи? Нет. Играть вполсилы? Нет. Нравится тебе это или нет, в следующем сезоне ты будешь в команде», – написал Бэйлесс в твиттере.

Дюрэнт – пародия на суперзвезду. А НБА, кажется, окончательно сломана