Скип Бэйлесс: «Дюрэнт может блефовать сколько угодно, владелец «Нетс» не обменяет его»

Теги Бруклин Шон Маркс Стив Нэш Кевин Дюрэнт Джозеф Цай Скип Бэйлесс Баскетбол

Эксперт Fox Sports Скип Бэйлесс считает, что «Бруклин» не станет обменивать звездного форварда Кевина Дюрэнта, несмотря на его ультиматум владельцу клуба Джозефу Цаю.

На встрече с Цаем Дюрэнт заявил, что не хочет выступать за «Нетс», пока командой руководят генеральный менеджер Шон Маркс и главный тренер Стив Нэш. После этого Цай публично поддержал Маркса и Нэша.

«Кевин Дюрант, ты можешь обижаться, пыхтеть и блефовать сколько угодно, но владелец «Нетс» не уступит. Может быть, он заменит Стива Нэша для тебя. Но в твоем контракте еще четыре года. Ты собираешься бойкотировать матчи? Нет. Играть вполсилы? Нет. Нравится тебе это или нет, в следующем сезоне ты будешь в команде», – написал Бэйлесс в твиттере.

Дюрэнт – пародия на суперзвезду. А НБА, кажется, окончательно сломана

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