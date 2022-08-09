Аналитик НБА: «В «Нетс» полный бардак, это станет уроком для других клубов»

Бывший аналитик клубов , ныне эксперт Bleacher Report Мохаммад Дахил раскритиковал руководство «Бруклина» за работу со звездными игроками.

«Вся эта ситуация вокруг «Нетс» комична и должна стать уроком для других организаций. У них было несколько шансов сделать все, как надо, но по разным причинам этого не произошло».

Они подписали ради Кайри и Кей Ди, когда в команде был Аллен. Потом уволили Эткинсона, потому что он не хотел такого центрового, и наняли Нэша. Они отдали все активы за Хардена, которого затем пришлось обменять из-за всех разногласий. Теперь им выдвинули ультиматум. Это полный бардак», – заявил Дахил.

Лидер на встрече с владельцем клуба Джозефом Цаем заявил, что тот должен уволить генерального менеджера Шона Маркса и главного тренера .

Цай публично выразил поддержку Марксу и Нэшу.

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