Аналитик НБА: «В «Нетс» полный бардак, это станет уроком для других клубов»

Теги Бруклин Шон Маркс Стив Нэш НБА Кевин Дюрэнт Деандре Джордан Джеймс Харден Кенни Эткинсон Джарретт Аллен Джозеф Цай Баскетбол

Бывший аналитик клубов НБА, ныне эксперт Bleacher Report Мохаммад Дахил раскритиковал руководство «Бруклина» за работу со звездными игроками.

«Вся эта ситуация вокруг «Нетс» комична и должна стать уроком для других организаций. У них было несколько шансов сделать все, как надо, но по разным причинам этого не произошло».

Они подписали Деандре Джордана ради Кайри и Кей Ди, когда в команде был Аллен. Потом уволили Эткинсона, потому что он не хотел такого центрового, и наняли Нэша. Они отдали все активы за Хардена, которого затем пришлось обменять из-за всех разногласий. Теперь им выдвинули ультиматум. Это полный бардак», – заявил Дахил.

Лидер «Бруклина» Кевин Дюрэнт на встрече с владельцем клуба Джозефом Цаем заявил, что тот должен уволить генерального менеджера Шона Маркса и главного тренера Стива Нэша.

Цай публично выразил поддержку Марксу и Нэшу.

Что пытается построить в «Юте» Дэнни Эйндж?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные