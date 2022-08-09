Журналист Джош Косман: «Кайри тоже терпеть не может Маркса и Нэша»

Теги Бруклин Шон Маркс Стив Нэш НБА Кевин Дюрэнт Кайри Ирвинг Баскетбол

Звездный форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт встретился с владельцем клуба Джозефом Цаем, чтобы обсудить запрошенный ранее обмен.

Кевин заявил, что Цай может выбрать между ним и парой Стив Нэш – Шон Маркс, которые являются главным тренером и генеральным менеджером «Бруклина» соответственно.

Как сообщает журналист New York Post со ссылкой на близкий к «Нетс» источник, Дюрэнт не единственная звезда команды, которой не нравятся Нэш и Маркс.

«Кайри тоже терпеть не может Маркса и Нэша. Он считает, что первый плох, а второй ужасен.

Кей Ди пришел к тому же», – рассказал источник.

«Бруклин» в межсезонье-2022 не смог договориться с Ирвингом о продлении контракта.

Владелец «Бруклина» Джо Цай поддержал менеджера и тренера: «Полностью доверяю нашему фронт-офису и тренерскому штабу».

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