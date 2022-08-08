Илон Маск: «Если Байден так старается освободить Грайнер, не должны ли мы выпустить людей, которые сидят в Америке за то же самое?»

Американский миллиардер, владелец Tesla Илон Маск высказался на тему усилий, которые администрация президента США Джо Байдена предпринимает для освобождения баскетболистки Бриттни Грайнер.

На прошлой неделе Химкинский суд приговорил американскую центровую екатеринбургского УГМК к 9 годам колонии и штрафу 1 миллион рублей за контрабанду наркотиков.

«Если президент прикладывает так много усилий для освобождения кого-то, кто оказался в российской тюрьме с травкой, не должны ли мы освободить людей в Америке?

В Америке люди сидят за то же самое. Не должны ли мы освободить и их тоже? Мое мнение таково, что люди не должны сидеть в тюрьме за ненасильственные преступления, связанные с наркотиками», – сказал Маск в подкасте «Full Send».

Администрация Байдена предложила обменять российского заключенного Виктора Бута на американцев Грайнер и Пола Уилана, которые находятся под арестом в России.

Осужденный в 2012 году Бут отбывает 25-летний тюремный срок в США по обвинению в торговле оружием.

9 лет колонии одной из лучших баскетболисток мира. Карьеру Бриттни Грайнер может спасти только обмен заключенными между Россией и США