Отсидевший 13 лет в тюрьме бывший футболист Эдуард Югрин считает, что у американской центровой екатеринбургского УГМК Бриттни Грайнер во время заключения не возникнет проблем из‑за нетрадиционной сексуальной ориентации.

Грайнер – одна из самых известных лесбиянок в мировом спорте. Несколько лет назад она вступила в брак с Шеррил Уотсон.

«Сейчас условия намного лучше, чем были раньше. Там, где находится Грайнер, соблюдены все стандарты по условиям. У нее есть положенная площадь, нормальное питание. К ней приезжают адвокаты, за ней внимательно наблюдают. В СИЗО сейчас доступны телевизоры, холодильники, есть возможность заниматься спортом. Раньше этого не было.

Могут ли у Грайнер возникнуть проблемы, потому что она открытый представитель ЛГБТ? Этих женщин выделяют и содержат их в другом месте. Мой главный совет Грайнер: не унывать. Там есть библиотека, она может заказать книги. Можно учиться, как я в свое время. Тут отношение к спортсменам хорошее. Принудительных работ нет», – заявил Эдуард Югрин.

Центровая екатеринбургского УГМК, и сборной США была задержана 17 февраля в аэропорту Шереметьево. У нее нашли вейпы, жидкость в которых, как позднее подтвердил эксперт, содержала гашишное масло.

Грайнер полностью признала свою вину, но заявила, что у нее не было умысла совершить преступление. Во время рассмотрения стало известно, что марихуану ей выписал врач из штата Аризона вместо традиционных обезболивающих из-за побочных действий последних.

На прошлой неделе Химкинский суд приговорил Бриттни к 9 годам колонии и штрафу 1 миллион рублей.

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