Песков о возможном помиловании Грайнер: «Существуют определенные процедуры, коими осужденные могут воспользоваться»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, как в Кремле оценивают приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер.

Песков также рассказал, рассмотрит ли Владимир Путин возможность помилования двукратной олимпийской чемпионки, если она обратится к нему с соответствующей просьбой.

«Мы не можем комментировать судебные решения, я не буду это делать на этот раз.

Все вопросы помилования прописаны у нас в законе. Существуют определенные процедуры, коими осужденные в соответствии с законом могут воспользоваться», – сказал Песков.

Центровая екатеринбургского УГМК, «Финикса» и сборной США Грайнер была задержана 17 февраля в аэропорту Шереметьево. У нее нашли вейпы, жидкость в которых, как позднее подтвердил эксперт, содержала гашишное масло. 

Грайнер полностью признала свою вину, но заявила, что у нее не было умысла совершить преступление. Во время рассмотрения стало известно, что марихуану ей выписал врач из штата Аризона вместо традиционных обезболивающих из-за побочных действий последних.

В четверг Химкинский суд приговорил Бриттни к 9 годам колонии и штрафу 1 миллион рублей.

9 лет колонии одной из лучших баскетболисток мира. Карьеру Бриттни Грайнер может спасти только обмен заключенными между Россией и США

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