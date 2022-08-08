Евгений Трефилов – о приговоре Грайнер: «Девять лет – это многовато»

Бывший главный тренер сборной России по гандболу выразил мнение, что американской баскетболистке УГМК Бриттни Грайнер вынесли слишком суровый приговор.

«На сегодняшний день вообще идет игра без всяких правил. Похищения идут, экстрадиции. Без суда и следствия выхватывать людей - это, считай, игра без правил. Сейчас это просто делается. В шутку говорю, включается бабина - и на тебя есть материал.

Мы заполняем анкеты в России, мы их столько назаполняли, что на кнопку нажми и вылезет. Поэтому, если состоится обмен с недружественной страной любого русского человека, кто там находится в этих зинданах, на любого, кто здесь попался, считаю, что это будет прогресс. Вернем хотя бы одного человека.

Мне кажется, девять лет – это многовато! Я даже не знаю, что на судью подействовало. Девять с половиной просили, девять дали. Мне трудно здесь судить, я ж не юрист. То, что она примерно понимала, что ее ждет, тоже понятно. Может, ей дали девять, чтобы быстрее с Бутом разобрались. Но ведь там не только Бут сидит, там очень много наших ребят, которые достойны быть здесь, на родине, и жить нормально», – заявил Трефилов.

На прошлой неделе Химкинский суд приговорил Бриттни к 9 годам колонии и штрафу 1 миллион рублей за контрабанду наркотиков.

9 лет колонии одной из лучших баскетболисток мира. Карьеру Бриттни Грайнер может спасти только обмен заключенными между Россией и США