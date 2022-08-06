Пресс-секретарь Байдена: «Мы сделали России серьезное предложение с целью вернуть домой Грайнер и Уилана»

Карин Жан-Пьерр, пресс-секретарь президента США Джо Байдена, заявила, что Белый дом сделает все возможное, чтобы добиться освобождения осужденной в России на 9 лет за контрабанду наркотиков баскетболистки Бриттни Грайнер.

«Как вы все знаете, мы сделали серьезное предложение с целью вернуть Бриттни Грайнер и Пола Уилана домой. Мы призываем Россию принять это предложение. На данный момент я не могу рассказать больше в публичном поле, но мы намерены предпринять все необходимые шаги, чтобы вернуть домой наших людей, как мы уже показали это в ситуации с Тревором Ридом», – сказала Жан-Пьерр.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что для обсуждения обмена заключенными есть специальный канал, согласованный президентами двух стран. Он выразил надежду на то, что американцы не станут «прибегать к публичной дипломатии и делать громогласные заявления».

Администрация Байдена предложила обменять российского заключенного Виктора Бута на американцев Грайнер и Пола Уилана, которые находятся под арестом в России. Осужденный в 2012 году Бут отбывает 25-летний тюремный срок в США по обвинению в торговле оружием.

9 лет колонии одной из лучших баскетболисток мира. Карьеру Бриттни Грайнер может спасти только обмен заключенными между Россией и США