Ведущая CNN Дана Бэш считает, что приговор Грайнер связан с нетрадиционной сексуальной ориентацией

Ведущая CNN Дана Бэш считает, что суровый приговор американской центровой Бриттни Грайнер в российском суде может быть связан с нетрадиционной сексуальной ориентацией спортсменки.

Общаясь в эфире с корреспондентом Фредом Плетгейном, Бэш задала соответствующий вопрос.

«Фред, ты на протяжении нескольких месяцев был в контакте с защитниками Грайнер, давай проясним. Насколько все это связано с тем, что она является двухметровой, черной, лесбиянкой и американкой?» – спросила Бэш.

«Последний пункт, особенно американское гражданство, определенно является важным фактором, который привел к более суровому приговору. Важно понимать, что лесбиянкам и геям в России приходится нелегко.

Влияет ли это существенно на суд или нет, тут можно спорить. Но если посмотреть на русскую прессу, то здесь такие вещи не приветствуются. Во многих общественных кругах и, конечно, в российских государственных СМИ», – ответил Плетгейн.

Грайнер – одна из самых известных лесбиянок в мировом спорте. Несколько лет назад баскетболистка УГМК вступила в брак с Шеррил Уотсон.

На прошлой неделе Химкинский суд приговорил Бриттни к 9 годам колонии и штрафу 1 миллион рублей за контрабанду наркотиков.

9 лет колонии одной из лучших баскетболисток мира. Карьеру Бриттни Грайнер может спасти только обмен заключенными между Россией и США