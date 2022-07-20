В настоящее время 11 клубов НБА превышают порог налога на роскошь, сообщает журналист Кит Смит.

Команды, превышающие порог налога на роскошь:

1. «Клипперс» (41,7 млн долларов)

2. (36,5)

3. (31,2)

4. «Милуоки» (23,6)

5. (20,1)

6. «Финикс» (16,2)

7. «Лейкерс» (16,1)

8. (14,6)

9. «Денвер» (10,5)

10. «Портленд» (1,5)

11. «Атланта» (1,2)

В прошлом сезоне налог на роскошь платили семь клубов: «Уорриорз», «Нетс», «Клипперс», «Бакс», , «Джаз» и «Сиксерс».

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