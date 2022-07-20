Стеф Карри: «Я больше не слабое звено в защите»

Разыгрывающий прокомментировал критику по отношению к его оборонительным действиям на площадке.

«Просто стараюсь делать свою работу, чтобы меня не считали слабым звеном. Это требует усилий и понимания игры. Я добился огромного прогресса в действиях на своей половине площадки, и это помогло нам победить. Так что да, обсуждение недостатков в моей игре должно прекратиться», – заявил Стеф.

В минувшем сезоне Карри завоевал четвертый титул чемпиона и был впервые признан MVP финальной серии.

Карри сравнялся по титулам с Леброном Джеймсом. Какое место он теперь занимает в Пирамиде величия