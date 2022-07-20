Джо Лэйкоб: «Уорриорз» наказывают налогом за развитие игроков»

Владелец «Голден Стэйт» Джо Лэйкоб прокомментировал значительное превышение потолка зарплат клубом.

«Уорриорз» превышают порог налога на роскошь на 35,3 миллиона долларов. – единственная команда , у которой этот показатель выше (41,7).

«Самое сложное – работать с налогом на роскошь. На этой неделе я был на собрании комитета в Нью-Йорке. Очевидно, лига хочет, чтобы у каждого клуба был шанс на победу. Сейчас некоторые считают, что мы покупаем титулы, так как у нас самая большая зарплатная ведомость.

Правда в том, что мы превышаем порог налога на роскошь всего на 40 миллионов долларов. Это не маленькая, но и не огромная цифра. В общей сложности мы платим сверху 200 миллионов долларов, большая часть из которых – невероятные штрафы.

Я считаю это несправедливым, потому что все восемь лучших игроков команды были выбраны нами на драфте (кроме , которого выменяли из «Миннесоты» – прим. Sports.ru). Также у нас есть ребята, которых не задрафтовали. Мы нашли и развили их в фарм-клубе. В этом сезоне все свободные агенты пришли к нам на минимальные контракты.

Нас можно обвинить только в том, что мы превратили уходящего Кевина Дюрэнта в Уиггинса, и это отлично сработало. Но все критиковали нас за это и говорили, что мы совершили плохую сделку, потому что ему переплатили. Нас наказывают, потому что мы действительно умеем развивать игроков», – заявил Лэйкоб.

Состав «Голден Стэйт»-2022 – не только чемпионский, но и самый дорогой в истории. Получится ли его сохранить и что ждет команду летом?