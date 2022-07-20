Джо Лэйкоб: «Уорриорз» наказывают налогом за развитие игроков»

Теги Голден Стэйт Клипперс НБА Джо Лэйкоб Эндрю Уиггинс Баскетбол

Владелец «Голден Стэйт» Джо Лэйкоб прокомментировал значительное превышение потолка зарплат клубом.

«Уорриорз» превышают порог налога на роскошь на 35,3 миллиона долларов. «Клипперс» – единственная команда НБА, у которой этот показатель выше (41,7).

«Самое сложное – работать с налогом на роскошь. На этой неделе я был на собрании комитета в Нью-Йорке. Очевидно, лига хочет, чтобы у каждого клуба был шанс на победу. Сейчас некоторые считают, что мы покупаем титулы, так как у нас самая большая зарплатная ведомость.

Правда в том, что мы превышаем порог налога на роскошь всего на 40 миллионов долларов. Это не маленькая, но и не огромная цифра. В общей сложности мы платим сверху 200 миллионов долларов, большая часть из которых – невероятные штрафы.

Я считаю это несправедливым, потому что все восемь лучших игроков команды были выбраны нами на драфте (кроме Эндрю Уиггинса, которого выменяли из «Миннесоты» – прим. Sports.ru). Также у нас есть ребята, которых не задрафтовали. Мы нашли и развили их в фарм-клубе. В этом сезоне все свободные агенты пришли к нам на минимальные контракты.

Нас можно обвинить только в том, что мы превратили уходящего Кевина Дюрэнта в Уиггинса, и это отлично сработало. Но все критиковали нас за это и говорили, что мы совершили плохую сделку, потому что ему переплатили. Нас наказывают, потому что мы действительно умеем развивать игроков», – заявил Лэйкоб.

Состав «Голден Стэйт»-2022 – не только чемпионский, но и самый дорогой в истории. Получится ли его сохранить и что ждет команду летом?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные