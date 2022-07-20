Эндрю Уиггинс: «Все еще сожалею, что вакцинировался»

Чемпион НБА 2022 года в составе «Голден Стэйт» сожалеет о том, что был вынужден вакцинироваться от , чтобы не пропустить минувший сезон.

«Если честно, я все еще сожалею, что вакцинировался. Но я должен был это сделать. Я сделал это, и в этом сезоне я стал участником Матча всех звезд и чемпионом. Так что хорошо, что я не пропустил этот год, лучший год в моей карьере.

Мне просто не нравится вводить все подряд в свое тело, поэтому я был против прививки. И мне не нравилось, что это был не мой выбор. Мне не нравилось, что я должен был либо привиться, либо не играть», – сказал Уиггинс.

Состав «Голден Стэйт»-2022 – не только чемпионский, но и самый дорогой в истории. Получится ли его сохранить и что ждет команду летом?