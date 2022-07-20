Леброн Джеймс: «Джейсон Тейтум – зверь, он вернется в финал»

Форвард поддержал лидера Джейсона Тейтума, которого критикуют за игру в финале этого года против .

«Джейсон Тейтум – зверь. Он сыграл ниже своего уровня. Но по сравнению с обычным уровнем он провел огненный сезон, а этому парню нет и 25. Он вернется. Это был его первый опыт.

Я тоже играл против такой команды в моем первом финале. Я играл против «Сперс» – то же самое дерьмо. Они воспользовались тем, что я еще ничего не знаю», – заявил Леброн.

24-летний Тейтум впервые в карьере вышел в финал чемпионата. Он набирал в среднем 21,5 очка, 7 передач и 6,8 подбора.

Первая финальная серия для Джеймса состоялась в 2007 году. Его «Кливленд» проиграл «Сан-Антонио» со счетом 0-4. 22-летний лидер «Кавз» набирал в среднем 22 очка, 7 подборов и 6,8 передачи.

«Из-за моей незрелости «Кливленд» недополучил несколько титулов». Леброн и Кайри много лет терзали друг друга, но снова хотят быть вместе