Функционер клуба НБА: «До этого года Джордан Пул едва проходил в ротацию, нет смысла продлевать его сейчас»

Сотрудник фронт-офиса одного из клубов охарактеризовал контрактную ситуацию атакующего защитника «Голден Стэйт» Джордана Пула.

Пул может подписать продление контракта новичка в нынешнее межсезонье или станет ограниченно свободным агентом следующим летом.

Игрок рассчитывает получить соглашение на 100 миллионов долларов за 4 года. Генеральный менеджер «Уорриорз» ранее заявил, что не стоит ждать быстрого разрешения ситуации.

«Какой смысл в том, чтобы продлевать его сейчас? Он не Лука Дончич или Донован Митчелл, которые доказали, что могут вести команду за собой. Он близок к этому. Если он продолжит так играть, тогда вы заплатите ему. Но до этого года он едва проходил в ротацию», – заявил анонимный функционер.

В плей-офф-2022 Пул набирал в среднем 17 очков, 3,8 передачи и 2,8 подбора при реализации 50,8% бросков с игры и 39,1% трехочковых.

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