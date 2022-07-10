Джо Лэйкоб: «Уорриорз» будет очень непросто сохранить костяк команды»

Теги Голден Стэйт НБА Джо Лэйкоб Эндрю Уиггинс Джордан Пул Баскетбол

Владелец «Голден Стэйт» Джо Лэйкоб признался, что клубу будет очень сложно сохранить нынешний костяк команды в следующем году.

«Это будет непросто. Я не буду сидеть здесь и лгать болельщикам. Нам будет очень непросто решить, что мы будем делать следующим летом. В этом году у нас все хорошо. 

Нам хотелось бы сохранить Уиггинса и Пула. Но сделать это будет очень проблематично, имея такую команду, как у нас, имея трех таких парней, которые были с нами долгое время», — сказал Лэйкоб.

В минувшем сезоне «Уорриорз» завоевали четвертый титул чемпиона за восемь лет.

Состав «Голден Стэйт»-2022 – не только чемпионский, но и самый дорогой в истории. Получится ли его сохранить и что ждет команду летом?

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