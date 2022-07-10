Джо Лэйкоб: «Уорриорз» будет очень непросто сохранить костяк команды»

Владелец «Голден Стэйт» Джо Лэйкоб признался, что клубу будет очень сложно сохранить нынешний костяк команды в следующем году.

«Это будет непросто. Я не буду сидеть здесь и лгать болельщикам. Нам будет очень непросто решить, что мы будем делать следующим летом. В этом году у нас все хорошо.

Нам хотелось бы сохранить Уиггинса и Пула. Но сделать это будет очень проблематично, имея такую команду, как у нас, имея трех таких парней, которые были с нами долгое время», — сказал Лэйкоб.

В минувшем сезоне «Уорриорз» завоевали четвертый титул чемпиона за восемь лет.

Состав «Голден Стэйт»-2022 – не только чемпионский, но и самый дорогой в истории. Получится ли его сохранить и что ждет команду летом?