Джо Лэйкоб: «Уорриорз» не готовы отдавать молодых игроков и пики за ветерана, а потом падать с обрыва»

Владелец Джо Лэйкоб прокомментировал решение клуба сохранить молодых игроков в минувшем сезоне.

«В начале года все хотели, чтобы мы обменяли наших молодых игроков и драфт-пики на еще одну звезду старше 30 лет. Я знаю, что наши действия было немного рискованными. Я и посчитали, что наш успех в этом сезоне будет определяться тем, насколько хороши , и . Конечно, остальные ребята тоже важны, но костяк составляют эти трое парней.

В конечном счете, единственное, чего я не хочу допустить, – это отсутствие постоянной борьбы за чемпионство. Я не хочу идти ва-банк и падать с обрыва, как это делают другие команды. Они остаются без молодых игроков и без выборов на драфте. Просто я не думаю, что это хорошая стратегия», – заявил Лэйкоб.

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