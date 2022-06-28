Боб Майерс: «Быстрого продления Эндрю Уиггинса и Джордана Пула не будет»

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Генеральный менеджер «Голден Стэйт» Боб Майерс прокомментировал ситуацию с контрактами форварда Эндрю Уиггинса и атакующего защитника Джордана Пула.

Предстоящий сезон станет последним в соглашении Уиггинса. Он претендует на максимальное продление с ежегодной зарплатой около 37 миллионов долларов.

Пул становится ограниченно свободным агентом следующим летом. Игрок рассчитывает получить контракт на 100 миллионов долларов за 4 года.

«Эти ребята не являются неограниченно свободными агентами. Нам не нужно подписывать продление в первых числах июля. Еще не пришло то время, когда мы выясним, чего хотят Эндрю и его агент. Хотя мы знаем, чего хотим. Мы хотим сохранить обоих парней и приложим для этого все усилия», – сказал Майерс.

Состав «Голден Стэйт»-2022 – не только чемпионский, но и самый дорогой в истории. Получится ли его сохранить и что ждет команду летом?

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