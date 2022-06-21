Джордан Пул этим летом рассчитывает получить как минимум 100 млн долларов на 4 года

Руководству предстоит решать вопрос с продлением контракта защитника .

Если «Уорриорз» отложат вопрос до межсезонья-2023, то высока вероятность, что им придется повторять Пулу максимальное предложение от одной из команд с маленького рынка. 23-летний баскетболист также станет доступен для продления контракта этим летом.

Как сообщает San Francisco Chronicle со ссылкой на источник в лиге, Пул этим летом рассчитывает получить как минимум 100 миллионов долларов на 4 года.

В 76 матчах завершившегося регулярного чемпионата Пул набирал 18,5 очка, 3,4 подбора и 4,0 передачи в среднем за игру.

«Стойкость» – фантазия на тему «Что, если Кевин Дюрэнт рос в 2020-м». Подростковая драма о баскетболе на фоне COVID и BLM

Карри сравнялся по титулам с Леброном Джеймсом. Какое место он теперь занимает в Пирамиде величия