«Уорриорз» не отдадут за Дюрэнта молодых игроков

«Голден Стэйт» не намерен отправлять в «Бруклин» молодых игроков в обмен на форварда .

Как стало известно HoopsHype, «Уорриорз» не планирует расставаться с , Джонатаном Кумингой, Джеймсом Уайзменом и Мозесом Муди в потенциальной сделке.

Также отмечается, что Эндрю Уиггинс в данный момент не сможет перейти в «Нетс», так как находится на продленном контракте новичка.

Согласно правилу , команде запрещено иметь в своем составе двух игроков на продленном контракте новичка, если оба были приобретены путем обмена. В уже есть один такой игрок, .

Помните, как Дюрэнт переходил в «Голден Стэйт»? Клэй всех веселил, Грин плакал (?), а Карри должен был объясниться