«Уорриорз» не отдадут за Дюрэнта молодых игроков

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«Голден Стэйт» не намерен отправлять в «Бруклин» молодых игроков в обмен на форварда Кевина Дюрэнта.

Как стало известно HoopsHype, «Уорриорз» не планирует расставаться с Джорданом Пулом, Джонатаном Кумингой, Джеймсом Уайзменом и Мозесом Муди в потенциальной сделке.

Также отмечается, что Эндрю Уиггинс в данный момент не сможет перейти в «Нетс», так как находится на продленном контракте новичка.

Согласно правилу НБА, команде запрещено иметь в своем составе двух игроков на продленном контракте новичка, если оба были приобретены путем обмена. В «Бруклине» уже есть один такой игрок, Бен Симмонс.

Помните, как Дюрэнт переходил в «Голден Стэйт»? Клэй всех веселил, Грин плакал (?), а Карри должен был объясниться  

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