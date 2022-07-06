Лука Дончич отреагировал на увольнение Пабло Ласо из «Реала»

Разыгрывающий прокомментировал уход с должности главного тренера «Реала».

В начале июня Ласо перенес инфаркт. Мадридский клуб недавно уволил специалиста по медицинским показаниям. Сам Ласо заявил, что готов продолжить работу.

«Спасибо за все, Пабло. #легенда», – написал Дончич в твиттере.

Лука выступал за с 2015 по 2018 год. В сезоне-2017/18 он привел эту команду к победе в , а также был признан MVP регулярного чемпионата и «Финала четырех».

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