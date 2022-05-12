Кевин Дюрэнт – о европейском баскетболе: «Дончич и Йокич являются аномалиями»

Форвард отреагировал на мнение, что европейская система развития игроков является причиной, почему Лука Дончич и Никола Йокича доминируют в НБА.

«Сколько иностранных игроков приезжали в НБА и были вынуждены вернуться, потому что не смогли закрепиться? Они используют и , которые являются аномалиями, чтобы продвигать повестку дня», – написал Дюрэнт в комментариях под постом с цитатой Экама Нагры.

«Причина, по которой такие парни, как Никола Йокич и Лука Дончич, взяли лигу штурмом, заключается в европейской системе развития. Акцент на навыках и обучении играть правильно», – сказал Награ.

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