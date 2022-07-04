«Реал» освободил Пабло Ласо от обязанностей главного тренера по медицинским показаниям

Мадридский «Реал» официально объявил о решении освободить от обязанностей главного тренера команды «исключительно по медицинским показаниям».

«После сердечного приступа, который наш тренер перенес несколько недель назад, мадридский «Реал» провел несколько консультаций с врачами и кардиологами. Все они заявили о том, что продолжение работы влечет очевидный риск для здоровья тренера.

Мадридский «Реал» считает, что после этого происшествия, из-за которого наш тренер перенес операцию и попал в реанимацию, не принять это решение было бы абсолютно безответственно. Здоровье Пабло Ласо является приоритетом для клуба.

Мы понимаем, что это решение огорчило нашего тренера, но ничто, даже мадридский «Реал», не может выше чьего-либо здоровья. И в данном случае это риск, которого эта организация не может избежать», – говорится в заявлении.

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