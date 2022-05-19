Пабло Ласо: «Дончич умеет адаптироваться, поэтому успешен в НБА»

Главный тренер мадридского заявил, что не удивлен успехам разыгрывающего «Далласа» в .

«Лука был отличным игроком с тех пор, как приехал в Мадрид в возрасте 13 лет. Но с тех пор он стал еще и отличным человеком. Это делает его великим. Когда люди рассуждали про НБА и про то, как он будет там играть, у меня не было никаких сомнений. Не было сомнений, что он будет хорошо играть.

Наверное, его лучшее умение как человека и как игрока – адаптироваться к любой ситуации. Это черта характера, и у Луки она есть. Я очень рад за него и, конечно, желаю ему удачи», – сказал Ласо.

Дончич выступал за «Реал» с 2015 по 2018 год под руководством Ласо. В сезоне-2017/18 он выиграл вместе с мадридским клубом , став MVP регулярного чемпионата и «Финала четырех» турнира.

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