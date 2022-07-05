Пабло Ласо: «У меня есть подтверждение от лечащих врачей, что могу тренировать любой баскетбольный клуб»

Мадридский «Реал» официально объявил о решении освободить от обязанностей главного тренера команды «исключительно по медицинским показаниям».

Ласо отреагировал в твиттере.

«Рад поделиться со всеми, что у меня есть полноценное подтверждение от лечащих врачей, что я могу тренировать любую баскетбольную команду на профессиональном уровне.

Я благодарен за все оказанные мне со вчерашнего дня знаки внимания. В ближайшее время проведем личную встречу, чтобы я мог удовлетворить ваш интерес», – написал 54-летний специалист.

«После сердечного приступа, который наш тренер перенес несколько недель назад, мадридский «Реал» провел несколько консультаций с врачами и кардиологами. Все они заявили о том, что продолжение работы влечет очевидный риск для здоровья тренера», – говорится в заявлении .

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