Лука Дончич: «Приятно болеть за «Реал»

Звездный разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич отреагировал на победу «Реала» в Лиге чемпионов УЕФА, которая стала для клуба 14-й в истории.
«14! Так приятно быть болельщиком мадридского «Реала», – написал Дончич в твиттере.
Словенец представлял баскетбольный «Реал» с 2015 по 2018 год. В сезоне-2017/18 он привел эту команду к победе в Евролиге, а также был признан MVP регулярного чемпионата и «Финала четырех».
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